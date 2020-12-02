Futbol: Misli.com 2. Lig
Ligde 13. hafta müsabakaları yarın oynanacak
İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 2. Lig'de 13. hafta maçları yarın yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beyaz ve Kırmızı Grup'ta tamamı yarın saat 13.00'te başlayacak maçların programı şöyle:
- Beyaz Grup
Ankara Demirspor-Ergene Velimeşespor (TCDD Ankara Demirspor)
Amed Sportif Faaliyetler-İnegölspor (Diyarbakır)
Kahramanmaraşspor-Afjet Afyonspor (12 Şubat)
Hekimoğlu Trabzon-Çorum FK (Ortahisar Yavuz Selim)
Şanlıurfaspor-Manisa FK (Şanlıurfa GAP)
Uşakspor-Sarıyer (Uşak 1 Eylül)
Hacettepe-Gümüşhanespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
Not: Grupta 13. haftada oynanması gereken Sancaktepe FK-Niğde Anadolu FK ve Anagold 24Erzincanspor-Kocaelispor müsabakaları ertelendi.
- Kırmızı Grup
Karatay Termal 1922 Konyaspor-GMG Kastamonuspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor (Eyüp)
Tarsus İdman Yurdu-Turgutluspor (Tarsus İlçe)
Kırklarelispor-Kardemir Karabükspor (Kırklareli Atatürk)
Vanspor FK-Serik Belediyespor (Van Atatürk)
Pazarspor-Bayburt Özel İdare (Pazar İlçe)
Sakaryaspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Yeni Sakarya Atatürk)
Karacabey Belediyespor-Pendikspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
Bodrumspor-Mamak FK (Bodrum İlçe)
Kırşehir Belediyespor-Sivas Belediyespor (Kırşehir Ahi)