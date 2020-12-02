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Spor Futbol: Misli.com 2. Lig
Spor

Futbol: Misli.com 2. Lig

Ligde 13. hafta müsabakaları yarın oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-12-02 10:05:27 -
Futbol: Misli.com 2. Lig

İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 2. Lig'de 13. hafta maçları yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beyaz ve Kırmızı Grup'ta tamamı yarın saat 13.00'te başlayacak maçların programı şöyle:


- Beyaz Grup


Ankara Demirspor-Ergene Velimeşespor (TCDD Ankara Demirspor)

Amed Sportif Faaliyetler-İnegölspor (Diyarbakır)

Kahramanmaraşspor-Afjet Afyonspor (12 Şubat)

Hekimoğlu Trabzon-Çorum FK (Ortahisar Yavuz Selim)

Şanlıurfaspor-Manisa FK (Şanlıurfa GAP)

Uşakspor-Sarıyer (Uşak 1 Eylül)

Hacettepe-Gümüşhanespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

Not: Grupta 13. haftada oynanması gereken Sancaktepe FK-Niğde Anadolu FK ve Anagold 24Erzincanspor-Kocaelispor müsabakaları ertelendi.


- Kırmızı Grup

Karatay Termal 1922 Konyaspor-GMG Kastamonuspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor (Eyüp)

Tarsus İdman Yurdu-Turgutluspor (Tarsus İlçe)

Kırklarelispor-Kardemir Karabükspor (Kırklareli Atatürk)

Vanspor FK-Serik Belediyespor (Van Atatürk)

Pazarspor-Bayburt Özel İdare (Pazar İlçe)

Sakaryaspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Yeni Sakarya Atatürk)

Karacabey Belediyespor-Pendikspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

Bodrumspor-Mamak FK (Bodrum İlçe)

Kırşehir Belediyespor-Sivas Belediyespor (Kırşehir Ahi)

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