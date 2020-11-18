  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Misli.com 2. Lig
Spor

Futbol: Misli.com 2. Lig

Ligin 11. haftası bir maç dışında tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 16:12:48 -
Futbol: Misli.com 2. Lig

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'in 11. haftası bir maç dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'taki Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor maçı yarın oynanacak.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:


- Beyaz Grup


Ergene Velimeşespor-Niğde Anadolu FK: 3-2

Sancaktepe FK-Afjet Afyonspor: 0-2

Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor: 3-0

Anagold 24Erzincanspor-Manisa FK: 2-3

Hekimoğlu Trabzon-Sarıyer: 2-0

Uşakspor-Zonguldak Kömürspor: 3-2

Grupta Kahramanmaraşspor-Çorum FK ve Ankara Demirspor-İnegölspor karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.


- Kırmızı Grup


GMG Kastamonuspor-Etimesgut Belediyespor: 2-1

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Turgutluspor: 1-2

Eyüpspor-Kardemir Karabükspor: 7-0

Tarsus İdmanyurdu-Serik Belediyespor: 1-3

Vanspor FK-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1

Sakaryaspor-Mamak FK: 3-1

Karacabey Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 2-2

Bodrumspor-Sivas Belediyespor: 2-2

Grupta Pazarspor-Pendikspor ve Kırklarelispor-Bayburt Özel İdare maçları, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin yanı başında ABD'den skandal görüşme! Fotoğrafı yayınlandı
Dünya

Türkiye'nin yanı başında ABD'den skandal görüşme! Fotoğrafı yayınlandı

ABD’nin Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Dawid Brownstein, teröristbaşı Mazlum Abdi ile görüştü. İkilinin yaptığı toplantı öncesi çekilen tok..
CHP'li Engin Altay'a soğuk duş! İşte belgesi
Gündem

CHP'li Engin Altay'a soğuk duş! İşte belgesi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, KKTC 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İ..
Üç ilde peş peşe korkutan depremler! Gece yarısı sokaklara döküldüler
Yerel

Üç ilde peş peşe korkutan depremler! Gece yarısı sokaklara döküldüler

Gece yarısından sonra üç ilde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında kısa süreli endişeye yol açtı. Bazı vatandaşlar kendisini sokağa..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay