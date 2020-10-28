Futbol: Misli.com 2. Lig
Ligin 7. haftası bir maç dışında tamamlandı
İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'in 7. haftası bir maç dışında tamamlandı.
Beyaz Grupta Amed Sportif Faaliyetler-Gümüşhane maçı saat 19.00 da oynanacak. Grupta Sancaktepe FK-Sarıyer ile Kahramanmaraşspor-Zonguldak Kömürspor maçları yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Beyaz Grup
İnegölspor-Afjet Afyonspor: 2-2
Niğde Anadolu FK-Kocaelispor: 0-0
Ergene Velimeşespor-Çorum FK: 1-0
Ankara Demirspor-Manisa FK: 0-1
Anagold 24Erzincanspor-Hacettepe: 2-0
Hekimoğlu Trabzon-Uşakspor: 1-2
- Kırmızı Grup
Turgutluspor-Kardemir Karabükspor: 2-1
Etimesgut Belediyespor-Serik Belediyespor: 2-0
GMG Kastamonuspor-Bayburt Özel İdare: 1-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Elazığspor: 3-0
Eyüpspor-Pendikspor: 1-0
Tarsus İdmanyurdu-Mamak FK: 4-0
Kırklarelispor-Kırşehir Belediyespor: 0-1
Vanspor FK-Bodrumspor: 1-1
Pazarspor-Karacabey Belediyespor: 1-1
Sakaryaspor-Sivas Belediyespor: 2-2