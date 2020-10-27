Futbol: Misli.com 2. Lig
Ligde 7. hafta maçları yarın oynanacak
İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'de 7. hafta müsabakaları yarın yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarının programı şöyle:
- Beyaz Grup
14.00 İnegölspor-Afjet Afyonspor (İnegöl İlçe)
14.00 Niğde Anadolu FK-Kocaelispor (Niğde 5 Şubat)
14.00 Ergene Velimeşespor-Çorum FK (Mustafa Kemal Atatürk)
14.00 Ankara Demirspor-Manisa FK (TCDD Ankara Demirspor)
14.00 Anagold 24Erzincanspor-Hacettepe (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
14.00 Hekimoğlu Trabzon-Uşakspor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 Kahramanmaraşspor-Zonguldak Kömürspor (12 Şubat)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Gümüşhanespor (Diyarbakır)
Not: Grupta Sancaktepe FK-Sarıyer maçı yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
- Kırmızı Grup
14.00 Turgutluspor-Kardemir Karabükspor (Turgutlu 7 Eylül)
14.00 Etimesgut Belediyespor-Serik Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 GMG Kostamonuspor-Bayburt Özel İdare (Gazi)
14.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Elazığspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
14.00 Eyüpspor-Pendikspor (Eyüp)
14.00 Tarsus İdmanyurdu-Mamak FK (Tarsus İlçe)
14.00 Kırklarelispor-Kırşehir Belediyespor (Kırklareli Atatürk)
14.00 Vanspor FK-Bodrumspor (Van Atatürk)
14.00 Pazarspor-Karacabey Belediyespor (Pazar İlçe)
14.00 Sakaryaspor-Sivas Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)