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Spor Futbol: Misli.com 2. Lig
Spor

Futbol: Misli.com 2. Lig

Ligde 7. hafta maçları yarın oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-10-27 09:38:33 -
Futbol: Misli.com 2. Lig

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'de 7. hafta müsabakaları yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarının programı şöyle:


- Beyaz Grup

14.00 İnegölspor-Afjet Afyonspor (İnegöl İlçe)

14.00 Niğde Anadolu FK-Kocaelispor (Niğde 5 Şubat)

14.00 Ergene Velimeşespor-Çorum FK (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Ankara Demirspor-Manisa FK (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Hacettepe (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

14.00 Hekimoğlu Trabzon-Uşakspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Kahramanmaraşspor-Zonguldak Kömürspor (12 Şubat)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Gümüşhanespor (Diyarbakır)

Not: Grupta Sancaktepe FK-Sarıyer maçı yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.


- Kırmızı Grup

14.00 Turgutluspor-Kardemir Karabükspor (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Serik Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 GMG Kostamonuspor-Bayburt Özel İdare (Gazi)

14.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Elazığspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Eyüpspor-Pendikspor (Eyüp)

14.00 Tarsus İdmanyurdu-Mamak FK (Tarsus İlçe)

14.00 Kırklarelispor-Kırşehir Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

14.00 Vanspor FK-Bodrumspor (Van Atatürk)

14.00 Pazarspor-Karacabey Belediyespor (Pazar İlçe)

14.00 Sakaryaspor-Sivas Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

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