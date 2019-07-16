Futbol: Hazırlık maçı Gençlerbirliği: 1 - Antalyaspor: 1

ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekipleri Gençlerbirliği ile Antalyaspor, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği, Nadir Çiftçi'nin 41. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golden sonra baskısını artıran Antalyaspor, gelişen atakta Serdar Özkan'ın ayağından 45. dakikada bulduğu gol ile skoru 1-1'e getirdi. İkinci yarısı karşılıklı ataklarla geçen ve her iki takımın skor üretemediği karşılaşma, ilk yarıda kaydedilen karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmayı, İran'ın Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi'nin teknik direktörü Mustafa Denizli ile Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri de izledi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.