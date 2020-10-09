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Spor Futbol: Haftanın programı
Spor

Futbol: Haftanın programı

Misli.com 2 ve 3. liglere dördüncü hafta maçlarıyla devam edilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-09 12:12:42 -
Futbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 2. Lig ile Misli.com 3. Lig'de dördüncü hafta maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:


- Misli.com 2. Lig


Beyaz Grup

Yarın:

14.00 Uşakspor-Amed Sportif Faaliyetler (Uşak 1 Eylül)

14.30 Gümüşhanespor-Ergene Velimeşespor (Gümüşhane Yenişehir)

14.30 Hekimoğlu Trabzon-Anagold 24 Erzincanspor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.30 Şanlıurfaspor-Kahramanmaraşspor (Şanlıurfa GAP)

15.00 Çorum FK-Afjet Afyonspor (Çorum Şehir)

15.00 Hacettepe-Sancaktepe Futbol Kulübü (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Ankara Demirspor (Devrek İlçe)

15.30 Sarıyer-Niğde Anadolu FK (Yusuf Ziya Öniş)

15.30 Manisa FK-İnegölspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)


Kırmızı Grup

Yarın:

14.30 Elazığspor-Turgutluspor (Elazığ Doğukent)

14.30 Bayburt Özel İdare-Kardemir Karabükspor (Bayburt Genç Osman)

14.30 Pazarspor-Vanspor FK (Pazar İlçe)

14.30 Sivas Belediyespor-Serik Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

15.00 Kırşehir Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Kırşehir Ahi)

15.00 Mamak FK-GMG Kastamonuspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 Pendikspor-Etimesgut Belediyespor (Pendik)

15.30 Sakaryaspor-Kırklarelispor (Yeni Sakarya Atatürk)

15.30 Karacabey Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.30 Bodrumspor-Eyüpspor (Bodrum İlçe)


- Misli.com 3. Lig


1. Grup

Yarın:

14.30 Fatsa Belediyespor-Çankaya FK (Fatsa İlçe)

15.00 Payasspor-Manisaspor (Payas İlçe)

15.30 Arnavutköy Belediyespor-Bucaspor 1928 (Silivri)

11 Ekim Pazar:

14.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Edirne 25 Kasım)

14.30 Ofspor-Nevşehir Belediyespor (Of İlçe)

15.00 Kemerspor 2003-Kızılcabölükspor (Kemer İlçe)

15.30 Belediye Derincespor-1877 Alemdağspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

19.00 Diyarbekirspor-Artvin Hopaspor (Diyarbakır)


2. Grup

Yarın:

15.00 Yozgatspor 1959-Ceyhanspor (Yozgat Bozok)

11 Ekim Pazar:

14.30 Nazilli Belediyespor-Mardin Fosfatspor (Nazilli İlçe)

14.30 Tekirdağspor-Fethiyespor (Namık Kemal)

14.30 Tokatspor-Halide Edip Adıvarspor (Gaziosmanpaşa)

14.30 Ağrı 1970-Belediye Kütahyaspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.00 Karaman Belediyespor-Yomraspor (Kemal Kaynaş)

15.30 Çengelköy-İskenderun FK (Sultanbeyli Gölet)

15.30 Darıca Gençlerbirliği-Kahta 02 (Darıca İlçe)


3. Grup

Yarın:

14.30 Çarşambaspor-Cizrespor (Çarşamba İlçe)

15.00 Altındağspor-Erbaaspor (Çubuk İlçe)

11 Ekim Pazar:

14.00 Batman Petrolspor-Gölcükspor (Batman Yeni Şehir)

14.30 Arhavispor-Çatalcaspor (Arhavi İlçe)

15.30 Somaspor-Yalovaspor (Soma Atatürk)

15.30 Karşıyaka-Elazığ Karakoçan (İzmir Atatürk)

15.30 Şile Yıldızspor-Isparta 32 (Şile)

18.00 İçel İdmanyurdu-Esenler Erokspor (Mersin)


4. Grup

Yarın:

15.30 Modafen-Bergama Belediyespor (Alemdağ)

11 Ekim Pazar:

14.00 Siirt İl Özel İdare-Alanya Kestelspor (Siirt Atatürk)

14.30 Adıyaman 1954-52 Orduspor (Adıyaman Atatürk)

15.00 Kozanspor-Sultanbeyli Belediyespor (İsmet Atlı)

15.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-68 Aksaray Belediyespor (Başpınar)

15.30 Muğlaspor-1954 Kelkit Belediyespor (Muğla Atatürk)

15.30 Bayrampaşa-Bursa Yıldırımspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.30 Silivrispor-Düzcespor (Silivri)

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