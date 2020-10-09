Futbol: Haftanın programı
Misli.com 2 ve 3. liglere dördüncü hafta maçlarıyla devam edilecek
İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 2. Lig ile Misli.com 3. Lig'de dördüncü hafta maçları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
- Misli.com 2. Lig
Beyaz Grup
Yarın:
14.00 Uşakspor-Amed Sportif Faaliyetler (Uşak 1 Eylül)
14.30 Gümüşhanespor-Ergene Velimeşespor (Gümüşhane Yenişehir)
14.30 Hekimoğlu Trabzon-Anagold 24 Erzincanspor (Ortahisar Yavuz Selim)
14.30 Şanlıurfaspor-Kahramanmaraşspor (Şanlıurfa GAP)
15.00 Çorum FK-Afjet Afyonspor (Çorum Şehir)
15.00 Hacettepe-Sancaktepe Futbol Kulübü (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Zonguldak Kömürspor-Ankara Demirspor (Devrek İlçe)
15.30 Sarıyer-Niğde Anadolu FK (Yusuf Ziya Öniş)
15.30 Manisa FK-İnegölspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
Kırmızı Grup
Yarın:
14.30 Elazığspor-Turgutluspor (Elazığ Doğukent)
14.30 Bayburt Özel İdare-Kardemir Karabükspor (Bayburt Genç Osman)
14.30 Pazarspor-Vanspor FK (Pazar İlçe)
14.30 Sivas Belediyespor-Serik Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
15.00 Kırşehir Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Kırşehir Ahi)
15.00 Mamak FK-GMG Kastamonuspor (TCDD Ankara Demirspor)
15.30 Pendikspor-Etimesgut Belediyespor (Pendik)
15.30 Sakaryaspor-Kırklarelispor (Yeni Sakarya Atatürk)
15.30 Karacabey Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
15.30 Bodrumspor-Eyüpspor (Bodrum İlçe)
- Misli.com 3. Lig
1. Grup
Yarın:
14.30 Fatsa Belediyespor-Çankaya FK (Fatsa İlçe)
15.00 Payasspor-Manisaspor (Payas İlçe)
15.30 Arnavutköy Belediyespor-Bucaspor 1928 (Silivri)
11 Ekim Pazar:
14.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Edirne 25 Kasım)
14.30 Ofspor-Nevşehir Belediyespor (Of İlçe)
15.00 Kemerspor 2003-Kızılcabölükspor (Kemer İlçe)
15.30 Belediye Derincespor-1877 Alemdağspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
19.00 Diyarbekirspor-Artvin Hopaspor (Diyarbakır)
2. Grup
Yarın:
15.00 Yozgatspor 1959-Ceyhanspor (Yozgat Bozok)
11 Ekim Pazar:
14.30 Nazilli Belediyespor-Mardin Fosfatspor (Nazilli İlçe)
14.30 Tekirdağspor-Fethiyespor (Namık Kemal)
14.30 Tokatspor-Halide Edip Adıvarspor (Gaziosmanpaşa)
14.30 Ağrı 1970-Belediye Kütahyaspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
15.00 Karaman Belediyespor-Yomraspor (Kemal Kaynaş)
15.30 Çengelköy-İskenderun FK (Sultanbeyli Gölet)
15.30 Darıca Gençlerbirliği-Kahta 02 (Darıca İlçe)
3. Grup
Yarın:
14.30 Çarşambaspor-Cizrespor (Çarşamba İlçe)
15.00 Altındağspor-Erbaaspor (Çubuk İlçe)
11 Ekim Pazar:
14.00 Batman Petrolspor-Gölcükspor (Batman Yeni Şehir)
14.30 Arhavispor-Çatalcaspor (Arhavi İlçe)
15.30 Somaspor-Yalovaspor (Soma Atatürk)
15.30 Karşıyaka-Elazığ Karakoçan (İzmir Atatürk)
15.30 Şile Yıldızspor-Isparta 32 (Şile)
18.00 İçel İdmanyurdu-Esenler Erokspor (Mersin)
4. Grup
Yarın:
15.30 Modafen-Bergama Belediyespor (Alemdağ)
11 Ekim Pazar:
14.00 Siirt İl Özel İdare-Alanya Kestelspor (Siirt Atatürk)
14.30 Adıyaman 1954-52 Orduspor (Adıyaman Atatürk)
15.00 Kozanspor-Sultanbeyli Belediyespor (İsmet Atlı)
15.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-68 Aksaray Belediyespor (Başpınar)
15.30 Muğlaspor-1954 Kelkit Belediyespor (Muğla Atatürk)
15.30 Bayrampaşa-Bursa Yıldırımspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.30 Silivrispor-Düzcespor (Silivri)