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Spor Futbol gündemini sallayacak iddia! Rıdvan Dilem gelecek yeni sistemi açıkladı
Spor

Futbol gündemini sallayacak iddia! Rıdvan Dilem gelecek yeni sistemi açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-09-17 14:18:00 -
Futbol gündemini sallayacak iddia! Rıdvan Dilem gelecek yeni sistemi açıkladı

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de play-off, play-out sisteminin gelebileceğini söyledi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV8,5'ta yayınlanan yüzde 100 futbol programında flaş bir iddiada bulundu.

Dilmen, Süper Lig'de play-off ve play-out sistemine geçilebileceğini öne sürdü.

Play-off iddiası

Rıdvan Dilmen açıklamasında, "Gözüken tablo şu; Süper Lig'de iş play-off ve play-out'a doğru gidiyor. Zaten kulüpler ekonomik olarak da güç olarak da üsttekiler ve alttakiler olarak ayrılmış görünüyor. Üsttekiler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor. Biraz işte Rizespor, Kayserispor ortalarda gözüküyor." ifadelerini kullandı.

"Bu sisteme doğru gidiyor"

Sözlerine devam eden Dilmen, "4 takım küme düşecek, diğer bütün takımlar jantta gidiyor diye düşünüyorum. Üsttekiler ve alttakiler için play-off ve play-out sistemine götürecekler gibi geliyor bana." şeklinde konuştu.
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