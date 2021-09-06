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Futbol efsanesi Pele, ameliyat oldu!
Spor Futbol efsanesi Pele, ameliyat oldu!
Spor

Futbol efsanesi Pele, ameliyat oldu!

Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin, kalın bağırsağındaki tümör nedeniyle ameliyat olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 21:49:00 -
Futbol efsanesi Pele, ameliyat oldu!

Brezilyalı dünyaca ünlü futbol efsanesi Pele, kalın bağırsağındaki tümör nedeniyle ameliyat oldu.

Brezilyalı dünyaca ünlü futbol efsanesi 80 yaşındaki Pele'nin, 6 gündür hastanede olduğu ve yapılan testler sonucunda kalın bağırsağında tümör tespit edildiği bildirildi.

Tümör tespit edildi

Pele'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz cumartesi sağ kolonda şüpheli bir lezyonu çıkarmak için ameliyat oldum" ifadelerini kullanarak, "Geçen hafta bahsettiğim testler sırasında tümör tespit edildi" dedi.

Pele ayrıca, "Neyse ki büyük zaferleri sizinle birlikte kutlamaya alışığım. Bu maçı yüzümde bir gülümseme, ailem ve arkadaşlarımın sevgisi, bolca iyimserlik ve neşeyle karşılayacağım" ifadelerini kullandı.

Pele’nin 31 Ağustos'ta Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen rutin testler için Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bulunan Albert Einstein Hastanesi'ne gideceği açıklamış, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

Pele, Brezilya Milli Takımı ile 1958, 1962 ve 1970'te Dünya Kupası’nı kazanmıştı.

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