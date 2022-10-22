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Spor Futbol dünyasını sarsan olay! Hayatını kaybetti
Spor

Futbol dünyasını sarsan olay! Hayatını kaybetti

Beyin ventrikülerinde su toplanması tanısıyla hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki futbolcu Kudo Masato hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 12:04:00 -
Futbol dünyasını sarsan olay! Hayatını kaybetti

Japonya Ulusal Futbol Takımı "Samurai Blue" forması giyen Kudo Masato hayatını kaybetti. J-3 Futbol Ligi kulüplerinden Tegevajaro Miyazaki, forvet oyuncusu Kudo'nun 32 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kulüp açıklamasında Kudo'nun birinci ligde büyük etki oluşturduğu, Japonya için oynadığı ve harika bir kariyeri olduğuna vurgu yapıldı.
Takım arkadaşlarına "önemseyici" davrandığı belirtilen Kudo için "Futbolcumuzun oldukça erken aramızdan ayrılmasından dolayı sarsıldık." denildi.

Başkent Tokyo asıllı ve 1990 yılı doğumlu Kudo, beyin ventrikülerinde su toplanması tanısıyla ay başında hastaneye kaldırılmıştı.

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