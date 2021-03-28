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Spor Futbol camiası yasa boğuldu! Türk antrenörden acı haber
Spor

Futbol camiası yasa boğuldu! Türk antrenörden acı haber

2. Lig ekiplerinden Elazığspor'da yardımcı antrenör Yılmaz Dağ, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 18:12:00 -
Futbol camiası yasa boğuldu! Türk antrenörden acı haber

Elazığspor yardımcı antrenörü Yılmaz Dağ (53) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor’da Teknik Direktör Cafer Aydın’ın yardımcısı Yılmaz Dağ (53) Saat 15.30 sıralarında kulüpte rahatsızlandı.

Kulüp masörü Vahit Ünal’ın yanına giderek kendisini kötü hissettiğini belirten Dağ’ın ardından fenalaştığı öğrenildi.

Dağ’ın masör Ünal’ın yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve yaşamını yitirdiği bildirildi.

Dağ’ın kalp krizi geçirmesi sonucu vefat ettiği aktarıldı.

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