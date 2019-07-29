Futbol antrenörlerine kalp masajı eğitimi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, kalp krizinde hayat kurtaran kalp masajının ilk 4 dakikada yapılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Cander, Türkiye Futbol Feredasyonu (TFF) ile yaptıkları işbirliği çerçevesinde hakemlerin yanı sıra teknik direktörlere ve sporculara da temel yaşam desteği eğitimi verdiklerini ifade etti. Eğitim alan antrenörler arasında Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gazişehir Gaziantep Sportif Direktörü Ayhan Akman ile TFF Gelişim Ligler Direktörü Tolunay Kafkas da yer aldı.

Yüksek performans gerektiren sporlar arasında yer alan futbolda son yıllarda birçok oyuncu, teknik direktör ya da seyircinin kalbine yenik düşerek hayatını kaybettiğini, hatta bunların bazılarına canlı yayında şahit olduğumuzu ifade eden Prof. Dr. Başar Cander, "Kalp masajının erken yapılması hayat kurtarıcı noktalardan biri. İlk 4 dakikada müdahale etmezseniz 4 ile 10 dakika arası ne olacağı belli değil. 10 dakikadan sonra kalbi çalışmaya başlasa bile oksijensiz kaldığı için beyin hasar görüyor. O yüzden dünyada ilk 4 dakikada müdahale edebilecek kişilerin artırılması için kalp masajı uygulamasının halka yaygınlaştırma çabası var. Bizim özellikle gündemimizde olanlardan birisi de her yıl futbol oynarken kalp krizi geçirenler. Sporcu sahanın ortasında yıkılıyor. Ambulans, sağlık görevlileri var ama bunların da oraya gelmesi zaman alıyor. Ancak onun başındaki hakem, futbolcu, teknik direktör kalp masajı yapmayı bilirse çok ciddi bir vakit kazandırıyor" dedi.

Sergen Yalçın, Tolunay Kafkas ve Ayhan Akman da eğitim aldı

TFF ile yürüttükleri projede hakemlere bu eğitimi verdiklerin anlatan Cander, geçen aydan itibaren teknik direktörler ve futbolculara da temel yaşam desteği eğitimi vermeye başladıklarını aktardı. Sergene Yalçın, Ayhan Akman ve Tolunay Kafkas gibi isimlerin de katıldığı eğitimde, kalp masajı tekniklerini maketler üzerinde uygulamalı olarak anlattıklarını belirten Başar Cander, ünlü kişilerin bu eğitimi almasının halk arasında yaygınlaşmasına neden olduğunu söyledi.

Vatandaşlık görevi olmalı

Türkiye Futbol Feredasyonu’nun bu yöndeki çalışmalarının sevindirici olduğunu ifade eden ATUDER Başkanı Prof. Dr. Cander, bütün statlara halk arasında şok cihazı olarak da bilinen defifrilatör cihazlarınyerleştirileceğini söyledi. ATUDER olarak tolumda kalp masajı bilenlerin sayısını artırmak için projeler geliştirdiklerini belirten Cander, "Herkese, her yere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu eğitimleri gerçekleştirecek ciddi bir eğitici potansiyelimiz var. Ancak bir yandan da öğrenecek kişileri hareketlendirecek sivil toplum örgütlerine, organizasyonlara ihtiyaç var. Bunun bir vatandaşlık görevi haline gelmesini ve yaygınlaşmasını çok istiyoruz" diye konuştu.