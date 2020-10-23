Futbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Türkiye: 0- Kosova: 0
Stat: Zeki Demirci Spor Kompeksi
Hakemler: Stacey Pearson, Melissa Burgin, Emily Carney
Türkiye: Selda Akgöz, Berna Yeniçeri, Didem Karagenç (Dk. 90 Fatoş Yıldırım), Yaşam Göksu, İlayda Civelek (Dk. 90 Jessica O'Rourke), Emine Ecem Esen (Dk. 80 Elif Keskin), Ecem Cömert (Dk. 82 Sevgi Çınar), Ebru Topçu, Yağmur Uraz (Dk. 46 Melike Öztürk), Ece Türkoğlu, Gülbin Hız
Kosova: Florentina Kolgeci, Edona Kastrati, Donjeta Halilaj (Dk. 39 Agnesa Gashi), Lindona Syla, Viola Avduli, Bierta Shala (Dk. 84 Anjeza Rexhapi), Kaltrina Biqkaj (Dk. 64 Fleta Musaj), Marigone Tahiri (Dk. 64 Enjona Emarliahu), Edona Kryezlu, Blerta Small (Dk. 46 Verona Berisha), Ereleta Memati
Kırmızı kart: Dk. 35 Lindona Syla (Kosova)
Sarı kartlar: Dk. 73 Ece Türkoğlu, Dk. 78 Emine Ecem Esen (Türkiye), Dk. 17 Lindona Syla, Dk. 20 Donjeta Halilaj, Dk. 65 Flate Musaj (Kosova)
ANTALYA (AA) - A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 7. maçında Kosova ile 0-0 berabere kaldı.
Milli takım, bu sonuçla gruptaki puanını 2'ye yükseltti.