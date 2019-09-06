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Futbol: 19 Yaş Altı Federasyon Kupası

- 19 Yaş Altı Milli Takımı, ilk maçında Kıbrıs Rum Kesimi'ne 1-0 yenildi

06 Eylül 2019 Cuma 15:49
Futbol: 19 Yaş Altı Federasyon Kupası


İSTANBUL (AA) - Futbolda Letonya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Federasyon Kupası'nda Türkiye, ilk maçında Kıbrıs Rum Kesimi'ne 1-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, turnuvada milli takımın ilk maçında Kıbrıs Rum Kesimi'ne 54. dakikada Andronikos Kakoulli'nin golüyle 1-0 kaybettiği ifade edildi.

Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas'ın da maçı Türk taraftarlarla izlediği kaydedildi.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ikinci maçında 8 Eylül Pazar günü ev sahibi Letonya'yla karşılaşacak.


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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:49
  1. 19 Yaş Altı Federasyonu Kupası
  2. 19 Yaş Altı Milli Futbol Takım
  3. Futbol
  4. Kıbrıs Rum kesimi
  5. türkiye

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