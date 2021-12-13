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Spor Futbol: 1. Lig'de görünüm
Spor

Futbol: 1. Lig'de görünüm

1. Lig'de 16. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 11:36:00 - 2021-12-13 11:39:04
Futbol: 1. Lig'de görünüm

 1. Lig'de haftanın kapanış maçında Yılport Samsunspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. Bu sonuçla haftaya lider giren MKE Ankaragücü, koltuğunu Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kaptırdı.

Tamamlanan 16. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0

Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor: 1-0

Beypiliç Boluspor-Adanaspor: 0-0

Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 3-2

Tuzlaspor-Nasadoge Menemenspor:1-1

İstanbulspor-Eyüpspor: 2-1

Bursaspor-Manisa FK: 1-1

Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-2

Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: 2-0

Gelecek haftanın programı

 1. Lig'de 17. hafta maçları hafta içinde yapılacak. Haftanın müsabaka programı şöyle:

14 Aralık Salı:

13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Altınordu-Kocaelispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15 Aralık Çarşamba:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Nasadoge Menemenspor-Altay Denizlispor (Menemen İlçe)

19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)

16 Aralık Perşembe:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi)

19.00 Adanaspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

 

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