Futbol: 1. Lig'de görünüm
1. Lig'de 16. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
1. Lig'de haftanın kapanış maçında Yılport Samsunspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. Bu sonuçla haftaya lider giren MKE Ankaragücü, koltuğunu Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kaptırdı.
Tamamlanan 16. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0
Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor: 1-0
Beypiliç Boluspor-Adanaspor: 0-0
Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 3-2
Tuzlaspor-Nasadoge Menemenspor:1-1
İstanbulspor-Eyüpspor: 2-1
Bursaspor-Manisa FK: 1-1
Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-2
Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: 2-0
Gelecek haftanın programı
1. Lig'de 17. hafta maçları hafta içinde yapılacak. Haftanın müsabaka programı şöyle:
14 Aralık Salı:
13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Altınordu-Kocaelispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15 Aralık Çarşamba:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Nasadoge Menemenspor-Altay Denizlispor (Menemen İlçe)
19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)
16 Aralık Perşembe:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi)
19.00 Adanaspor-İstanbulspor (Yeni Adana)