Futbo: Misli.com 2. Lig
Ligde 11. hafta maçları yarın oynanacak
İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı gruplarındaki 11. hafta maçları yarın yapılacak.
Saat 13.00'te başlayacak 11. haftanın programı şöyle:
- Beyaz Grup
Ergene Velimeşespor-Niğde Anadolu FK (Mustafa Kemal Atatürk)
Sancaktepe FK-Afjet Afyonspor (15 Temmuz)
Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor (Diyarbakır)
Anagold 24Erzincanspor-Manisa FK (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)
Hekimoğlu Trabzon-Sarıyer (Ortahisar Yavuz Selim)
Uşakspor-Zonguldak Kömürspor (Uşak 1 Eylül)
Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor (Şanlıurfa GAP)
Not: Kahramanmaraşspor-Çorum FK ve Ankara Demirspor-İnegölspor karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
- Kırmızı Grup
GMG Kastamonuspor-Etimesgut Belediyespor (Gazi)
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Turgutluspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
Eyüpspor-Kardemir Karabükspor (Eyüp)
Tarsus İdmanyurdu-Serik Belediyespor (Tarsus İlçe)
Vanspor FK-Tetiş Yapı Elazığspor (Van Atatürk)
Sakaryaspor-Mamak FK (Yeni Sakarya Atatürk)
Karacabey Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
Bodrumspor-Sivas Belediyespor (Bodrum İlçe)
Not: Pazarspor-Pendikspor ve Kırklarelispor-Bayburt Özel İdare maçları,yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.