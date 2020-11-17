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Spor Futbo: Misli.com 2. Lig
Spor

Futbo: Misli.com 2. Lig

Ligde 11. hafta maçları yarın oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-11-17 10:59:08 -
Futbo: Misli.com 2. Lig

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı gruplarındaki 11. hafta maçları yarın yapılacak.

Saat 13.00'te başlayacak 11. haftanın programı şöyle:


- Beyaz Grup


Ergene Velimeşespor-Niğde Anadolu FK (Mustafa Kemal Atatürk)

Sancaktepe FK-Afjet Afyonspor (15 Temmuz)

Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor (Diyarbakır)

Anagold 24Erzincanspor-Manisa FK (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)

Hekimoğlu Trabzon-Sarıyer (Ortahisar Yavuz Selim)

Uşakspor-Zonguldak Kömürspor (Uşak 1 Eylül)

Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor (Şanlıurfa GAP)

Not: Kahramanmaraşspor-Çorum FK ve Ankara Demirspor-İnegölspor karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.


- Kırmızı Grup


GMG Kastamonuspor-Etimesgut Belediyespor (Gazi)

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Turgutluspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

Eyüpspor-Kardemir Karabükspor (Eyüp)

Tarsus İdmanyurdu-Serik Belediyespor (Tarsus İlçe)

Vanspor FK-Tetiş Yapı Elazığspor (Van Atatürk)

Sakaryaspor-Mamak FK (Yeni Sakarya Atatürk)

Karacabey Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

Bodrumspor-Sivas Belediyespor (Bodrum İlçe)

Not: Pazarspor-Pendikspor ve Kırklarelispor-Bayburt Özel İdare maçları,yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.


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