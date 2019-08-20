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Furkan Vakfı davası öncesi eylem ve etkinlik yasağı

Adana’da Furkan Vakfı yöneticileri ile vakıfla irtibatı tespit edilen sanıkların yargılanmaları nedeniyle kentte yapılacak eylem ve etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

20 Ağustos 2019 Salı 10:47
Furkan Vakfı davası öncesi eylem ve etkinlik yasağı

Adana’da Furkan Vakfı yöneticileri ile vakıfla irtibatı tespit edilen sanıkların yargılanmaları nedeniyle kentte yapılacak eylem ve etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.


Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına ve Vakıf yöneticileri ile vakıf ile irtibatı tespit edilerek gözaltına alınan şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame sonrası Adana Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına devam edilen sanıkların 22 Ağustos Perşembe günü Adana Adliyesinde davalarının görüleceği hatırlatıldı.


Açıklamada, "İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması amacıyla; Vakfın kurucusu ve manevi lideri konumunda bulunan Alparslan Kuytul’a ve Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticilerine destek vermek amacıyla, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı adı altında bu vakıf ile irtibatı ya da iltisakı bulunan şahıslar tarafından, 21 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00’den başlayarak 25 Ağustos Pazar günü saat 23.59’a kadar, il genelinde park, bahçe, genel yollar, kamu binaları önleri, STK önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda umuma açık veya kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve bu gibi tüm faaliyetlerin eylem ve etkinliklerin yapılmasının ve bu amaçla şehir merkezine gelebilecek olan şahısların ve araçların Adana il merkezine girişleri yasaklanmıştır" denildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:47
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