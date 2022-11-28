Furkan Korkmaz'dan 17 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın da 17 sayılık katkı verdiği maçta Philadelphia 76ers, Orlando Magic'i 133-103 yendi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Philadelphia 76ers, deplasmanda Orlando Magic'i 133-103 mağlup etti.

Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 24 dakika 50 saniye süre aldığı maçta 17 sayı, 2 ribaunt, 4 asist, 1 blok ile oynadı ve galibiyete destek verdi.

76ers'ta Shake Milton 29 ve Tobias Harris ise 25 sayıyla oynadı.

Orlando Magic'te Paolo Banchero'nun 18, Franz Wagner'in 17 sayısı mağlubiyete engel olmaya yetmedi.

Cedi Osman'dan 10 sayı

Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Detroit Pistons'ı 102-94 mağlup etti ve son 6 maçta 5. galibiyetini aldı.

Maçta Donovan Mitchell 32, Evan Mobley ise 20 sayıyla oynayarak Cavaliers'ı galibiyete taşıdı.

Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman ise 26 dakika 41 saniye sahada kaldığı müsabakayı 10 sayı, 3 ribaunt ve 1 blokla tamamlayarak galibiyete katkı verdi.

Detroit Pistons'ta Marvin Bagley'in 19 ve Alec Burks'un 17 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Kevin Durant ve Seth Curry'den 60 sayı

Brooklyn Nets, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 111-97 mağlup etti.

Nets'te Kevin Durant, 31 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Seth Curry ise kendi adına sezonun en yüksek sayısına ulaşarak 29 sayı kaydettiği karşılaşmada galibiyete önemli katkı verdi.

Portland Trail Blazers'da ise Jerami Grant'in 29 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Sonuçlar

Los Angeles Clippers-Indiana Pacers: 114-100

Atlanta Hawks-Miami Heat: 98-106

Boston Celtics-Washington Wizards: 130-121

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 94-102

New York Knicks-Memphis Grizzlies: 123-127

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 103-133

Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks: 124-115

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 114-137

Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers: 111-97