Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanına suikast suçundan tutuklandı
Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı, yaptığı bir paylaşımın ardından gözaltına alındı. Hakkında “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” suçlamasıyla yürütülen soruşturma sonucunda çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı, sosyal medyada yaptığı paylaşım sebebiyle "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım sebebiyle TCK 310 (Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı) maddesi uyarınca Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı. Bölükbaşı, gece saatlerinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan Bölükbaşı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Dayi

Reyis i tehdit edersen gideceğin yer hapistir. Hiçkimse birisini tehdit edemez.
