Fulya Öztürk 'şov yapıyorsun' diyenlere yanıt verdi

Gazeteci Fulya Öztürk, İsrail ve Filistin arasında yaşanan savaşı takip etmek ve son gelişmeleri aktarmak için günlerdir savaş bölgesinde birçok gazeteci gibi yayın yapıyor.

İsrail'de tehdit telefonu da aldığını söyleyen gazeteci, son olarak savaş bölgesinde bilgileri ve yaşananları aktarırken kendisine 'şov yapıyorsun' diyerek tepki gösterenler oldu.

Fulya Öztürk Twitter'dan cevap verdi

Öztürk, söz konusu eleştirilere sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Twitter/X hesabından bir mesaj paylaşım yapan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

“Siz ne aşağılıksınız ya?

Ben roket atılırken yayında değildim ‘Beni gör’ derken rejiye kendimi fark ettirmeye çalışıyordum.

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Yayının ben de olduğunu anladığım an da sakin bir şekilde 1 saat Yayın yaptım

O görüntüler ise; Ekibimizin bakın o anlar Yayın öncesine nasıl yansıdı şeklinde yayınlamış. Siz de alıp sanki ben yayında öyle yapmışım gibi algı yaratıyorsunuz. Halbuki yayına girdiğim an son derece sakinim. Benim kaçıncı zor bölge görevim bu siz kimsiniz ya?

Sizi Allah’a havale ediyorum

Ama size son bir not.

Siz beni yenemezsiniz. Hep daha iyi yerlere çıkar benimm yolum… Fark etmiyor musunuz?”