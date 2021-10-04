Fulya Öztürk FOX TV'de yaşanan skandalı böyle savundu: Parayı hayra kullanıyorum

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Reyting uğruna ahlaksızlığın teşhir edildiği FOX TV'deki gündüz kuşağı programlarından 'Fulya İle Umudun Olsun'un sunucusu Fulya Öztürk, canlı yayında bir adamın eşinin cinsel içerikli videosunu izletmesine gelen tepkilerle ilgili linç edilmeye çalışıldıklarını iddia etti. Skandal olayı, dramatize etmeye çalışan Öztürk, 'Ben 2 aydır maaş alıyorum, üstüme bir çöp almadım. Kazandığım parayla hiçbir şey almadım. Hayır işliyorum." diyerek rezilliği savunmaya çalıştı.

Evlilik gibi kutsal bir müessesenin içini boşaltan ‘ahlaksız’ yapımların iş birliği ile toplum 'fark edilmeden' dejenere olmaya mahkum edilirken ekranlarda yayınlanan rezilliklere her gün bir yenisi ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde FOX TV’de yaşanan ve sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen skandal olay bunun son örneği oldu.

Eşinin cinsel içerikli videosunu izletti

Fulya Öztürk'ün sunduğu 'Fulya ile Umudun Olsun' programına katılan Celal Bilgin isimli adam, eşine ait olduğunu söylediği cinsel içerikli bir videoyu canlı yayın esnasında izletti. İnternette tanışarak evlendiği ve çocuğunun annesi olan eşi Güldeniz Bilgin'i, cinsel içerikli bir videoda vücudundaki ameliyat izinden tanıdığını iddia eden adam, o görüntülerden sonra çocuğu için DNA testi istedi.

İğrenç videoyu gülüşmeler eşliğinde izlediler

Karısından şüphelendiği için cinsel içerikli videoları izlediğini belirten Bilgin, eşinin olduğunu iddia ettiği videoyu programın sunucusu Fulya Öztürk ve diğer konuklara izletti. Öztürk ve konuklar, gülüşmeler eşliğinde videoyu izlerken, seyircilerin adeta gözüne sokarcasına bir yazı ise arka planda yer aldı.

Müslümanlar için mübarek görülen 'Cuma' gününde yayınlanan programda arka planda ise 'Hayırlı Cumalar' yazısı yer aldı. 'Müslüman mahallesinde salyangoz satan' FOX TV'nin 'Cuma' operasyonu, ekran başındakilere büyük bir keyifle izletilirken, duyarlı Müslümanlar çileden çıktı.

Skandal olaya tepki yağdı

Canlı yayın esnasında yaşanan bu rezillik sosyal medyada gündem oldu. Türk televizyonlarında yaşanan rezaletle ilgili her kesimden tepki yağarken RTÜK'ün olaya duyarsız kalarak herhangi bir yaptırım uygulamaması ise eleştirildi.

Fulya Öztürk'ün savunması 'pes' dedirtti

Ahlaksızlık bu tarz programlar vasıtasıyla topluma normalleştirilmeye çalışılırken programın bugünkü bölümünde, gelen tepkilerle ilgili açıklama yapan sunucu Fulya Öztürk'ün açıklamaları 'pes' dedirtti.

Linç edilmeye çalışıldıklarını iddia eden Öztürk, "Haber işliyorum ben ne yapıyorum." diyerek ekranlarda yayınlanan ahlaksızlığı savundu. Konuşmasının devamında ağlayarak olayı dramatize eden sunucu, programdan gelen parayla hayır işlediğini belirterek skandalı çarpıtmaya çalıştı.

Öztürk, "Ben 2 aydır maaş alıyorum, üstüme bir çöp almadım. Kazandığım parayla kendime hiçbir şey almadım. Çocukları yurda yerleştirdim, burs bağladım." dedi.

Komedi gibi açıklama: Hayır işliyorsak varım

Ahlaksızlığın teşhir edildiği programlarla ilgili Doğan Şentürk'ün kendisine 'hayır programı yapacağız' dediğini belirten Öztürk, "Hayır işliyorsak varım." şeklinde cevap verdiğini belirtti.