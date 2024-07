Fulya Öztürk canlı yayında çılgına döndü: Onursuz, haysiyetsiz, vicdansız...

Netanyahu, konuşma yapmak üzere 'onur konuğu' olarak gittiği ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı. Netanyahu'nun konuşması, sık sık ayağa kalkan ve alkış tutan kongre üyeleri tarafından bölündü.

Akıl Çemberi programını sunan Fulya Öztürk, Netanyahu'nun alkışlanması sonrası çılgına döndü.

Fulya Öztürk yaptığı açıklamada, "Televizyonda söylenmeyecek şeylerin sesimiz alınırken söylendiği şeylerin akşamı oldu. Herkes ne kadar öfkeli olduğunu biliyorum. Şu an televizyonları yumruklamak istediğinizi biliyorum. Şu an sevgi gösterisi devam ediyor. 40 saniyede bir koca koca adamlar adamı alkışlamaya başladılar. Yani her cümlesinden sonra ayağa kalktılar. Elleri patlayana kadar alkışladılar. Yüzlerce mesaj geliyor. Çok haklısınız. Ekran başında söylenmemesi gereken şeyleri sesimiz kapalıyken kendimizi tutamadık. Bugün ABD'nin utanç günü. O katliamcı her konuştuğunda 7 Ekim'den bu yana o katliamların görüntüleri gözümün önüne geldi. Kaç bin insan öldü, sayıyı bile bilmiyoruz. Allah kimseyi bir katliamcıyı alkışlatacak kadar onursuz, haysiyetsiz, vicdansız bir insan durumuna düşürmesin" ifadelerini kullandı.