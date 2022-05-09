Fuhşiyatı sanat diye yutturup festival yapıyorlar

YENİ AKİT ANKARA

Son dönemde özellikle gençler ve toplum üzerinde "sanat" diye yapılan dezenformasyon çalışmalarına tepkiler sürüyor. HÜDAPAR Genel Merkezi içki, çıplaklık ve fuhşiyat üzerine yapılan festivalleri eleştirdi.

HÜDAPAR Genel Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Ülkemizde valilik ve belediyelerin gözetiminde çeşitli vesilelerle toplumun inanç ve kültürüne aykırı bir takım festival, konser, şenlik türü “kültürel” etkinlikler düzenlenmektedir. Kültür, bir toplumun değerler bütünü, geçmiş ile gelecek arasında kurulacak en güçlü bağdır. Günümüzde küresel emperyalizmin toplumları sömürmeye başladığı ilk alan kültürdür. Kültürel değerlerini kaybeden toplumlar tarih sahnesinde kendilerine yer bulamazlar. Batılılaşma sürecinin etkili olduğu alan da kültür ve eğitimdir.

Rol model olmaktan uzak karakter ve yaşantıya sahip kişilerce çıplaklık, içki ve fuhşiyatın sanat olarak yutturulmaya çalışıldığı bu etkinlikler, toplumu ifsat çalışmalarının odağı haline gelmiştir. Bu festivallerin finansörlerinin kültür ve değerlerimize savaş açan yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlar olması da göz ardı edilmemelidir. Din, aile, maneviyat ve diğer mahremiyetlerimiz bu tarz etkinliklerle zayıflatılıp yok edilmektedir. Kadim kültürümüze, geleneğimize ve değerlerimize zarar veren etkinlikler sanat olamaz. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve toplum, bu konularda gerekli duyarlılığı göstermeli, geleceğimizi karartan bu tür etkinliklere asla izin verilmemelidir."