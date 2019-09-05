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FÜ’de Sedimantoloji Çalışma Grubu Çalıştayı

Fırat Üniversitesi’nin (FÜ) ev sahipliği yaptığı Sedimantoloji Çalışma Grubu Çalıştayında “Denizel Depolanma Sistemleri” konuşulmaya başlandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:57
FÜ’de Sedimantoloji Çalışma Grubu Çalıştayı

Fırat Üniversitesi’nin (FÜ) ev sahipliği yaptığı Sedimantoloji Çalışma Grubu Çalıştayında “Denizel Depolanma Sistemleri” konuşulmaya başlandı.


FÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün koordinesinde Kongre Merkezi Farabi Salonu’nda düzenlenen çalıştaya, FÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Sedimantoloji Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Ömer Yılmaz, Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Calibe Koç Taşgın, öğretim üyeleri ile yurt içi ve yurt dışından çeşitli üniversitelerden bilim insanları katıldı.


2019 Çalıştayında 28’i sözlü, 8’i de poster olmak üzere toplam 36 bildiri sunulacağını belirten FÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Sedimantoloji Çalışma Grubu Çalıştayı Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Calibe Koç Taşgın, sunum programlarının ardından konularla bağlantılı Elazığ çevresindeki yerlerin görülebilmesi amacıyla 2 günlük arazi gezisi programının hazırlandığını söyledi.


Jeoloji Mühendisliği alanında Sedimanter orjinli kayaçların oluşumu bunların minerojik ve morfolojik yapısı ile ilgili bir bilim alanında böyle bir uluslararası nitelikli bir çalışma gurubunun oluşturulmasının akademik camia açısından son derece önemli olduğuna değinen Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Özer ise, çalıştaya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.


Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Ömer Yılmaz’da Çalışma grubunun oluşumu hakkındabilgiler aktardı.


4 gün olarak planlanan çalıştay da ilk 2 gün bildirilerin sunulacağı ardından arazide çeşitli incelemeler yapılacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:57
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