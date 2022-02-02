Fuat Oktay'dan operasyon açıklaması!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TSK'ya bağlı savaş uçakları Irak’ta Mahmur Kampı, Sincar bölgesi ile Suriye’de Haseke’nin Derik kasabasına PKK terör örgütüne yönelik hava saldırısı gerçekleştirmesi ile ilgili açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin birliği ve sınırlarımızın güvenliği için teröre karşı amansız mücadesine gece gündüz, yaz kış demeden devam ediyor. Kahraman evlatlarımızın ayağına taş değmesin. Allah muzaffer Türk Ordusunu muvaffak eylesin." ifadelerini kullandı.