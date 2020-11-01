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Gündem Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar
Gündem

Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay İzmir depremine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 10:53:00 - 2020-11-01 11:48:05
Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

İzmir'deki depremin ardından afet bölgesine giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi. 896 kişi yaralandı. 26 bina ağır hasarlı olarak tespit edildi. Bine yakın hasar tespit uzmanı sahada görev yapıyor. 2 bin 76 arama kurtarma personeli sahada görev yapıyor' dedi.

Oktay, 'Bölgede toplamda 831 artçı sarsıntı yaşandı. Bölgede 26 ağır hasarlı acil yıkılması gereken bina bulunduğunu açıkladı. Bornova'da 4 ağır hasarlı bina, 1 orta hasarlı bina, Bayraklı'da 6 yıkık bina, 7 acil yıkılacak bina ve 9 bina ağır hasarlı 3 bina da orta hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. Seferihisar'da herhangi bir yıkık ağır hasarlı binamız yoktur. 3 bin 880 çadır kurulacak, bin 500'e yakını kuruldu' dedi.

Koronavirüs salgını

‘Başka bir konuya dikkat çekilmeli’ diyen Fuat Oktay koronavirüs salgınına dikkat çekerek, 'Çok dikkat ediyoruz. Maske ve sosyal mesafeye önem veriyoruz. Ölenlere başsağlığı diliyoruz' dedi.

3 bin 880 çadır kurulacak, bin 500'e yakını kuruldu. Tüm kurum ve kuruluşlarımız vatandaşlarımızın yanında. Depremle uğraşırken virüs tedbirleri ihmal edilmemeli. Bir kez daha gördük ki öldüren deprem değil, binalar.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklamalarda bulundu. Bakan Koca:

Can kayıpları için İzmir'imize başsağlığı diliyorum. 170 ambulans, 2 ambulans helikopteri ve 835 personel iş başında. 3'ü ağır 8 kişi yoğun bakımda 682 kişi taburcu edildi İnci'yi hepimiz tanıyoruz. İnci'nin genel durumu iyi bizzat ziyaret ettim. Doku zedelenmesi nedeniyle yakından takip ediyoruz. Buse Hasyılmaz'ı da ziyaret ettim yakında taburcu edilecek. Seher Perinçek ve ikiz çocuklarının durumları iyi.

Hastanelerimizde tedavi altına alınan kişi sayısı 896'dır. Bu sabah itibarıyla tedavisi tamamlanıp taburcu edilen hasta sayımız 682'dir. 58 kişi servis ve yoğun bakımda yatırılmak üzere gözlem ve müşahede altına olan kişiler dahil toplam 214 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Yatan hastalarımızdan 8 kişi yoğun bakımda, 3 kişinin durumu maalesef ciddiyetini koruyor.

Hepimiz can kurtarma derdindeydik. Koronavirüs tedbirlerini ihmal etmiş olabiliriz. Gerekli dikkati tekrar gösterelim. Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi. Kurallara uyarak yeni can kayıplarının önüne geçelim.

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