Fuat Oktay’dan Macron’u susturacak cevap! “Ergenler gibi...”

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen amonyum nitrat patlaması neticesinde 150’den fazla insan hayatını kaybetti, 5 binden fazla insan yaralandı. Şehir harabe haline gelirken, birçok ülke Lübnan’a yardım etmek için harekete geçti. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Lübnan’a giderek yardım edileceğini söyledi. Türk heyetini Lübnan halkı büyük sevinç içinde karşıladı.

Patlamanın hemen ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bölgeye gitti, yardım için değil sömürü için harekete geçtiğini alenen gözler önüne serdi. Macron, “Biz burada olmazsak Türkler olur” dedi.

“Ciddiye almamak lazım”

Lübnan ziyaretinin ardından Türkiye’ye dönen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, HaberTürk’ten Çetiner Çetin’e konuşarak Macron hakkında gündem olacak sözler söyledi. Oktay, Macron’u çok ciddiye almamakgerektiğini söyleyerek, “Bölgenin şımarık çocuğu gibi bir şey. Kendini ispat etmeye çalışan ergen çocuklar olur ya, Macron onun gibi bir şey.” dedi.

Türkiye’nin Macron’u muhatap almayacak kadar büyük ve olgun olduğunu ifade eden Oktay, ilişkilerde köklü hareket eden devletin Fransa’ya göre dış politika belirleyecek olmadığının altını çizdi.