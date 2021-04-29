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Gündem Fuat Oktay'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı
Gündem

Fuat Oktay'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı

Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Şanlı ordumuzun destanlarından olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 13:35:00 -
Fuat Oktay'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlı ordumuzun destanlarından olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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