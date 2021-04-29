Fuat Oktay'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı
Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Şanlı ordumuzun destanlarından olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutladı.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlı ordumuzun destanlarından olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.