  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fuat Oktay’dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a başsağlığı mesajı
Gündem

Fuat Oktay’dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kayınvalidesi vefat eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 15:53:00 -
Fuat Oktay’dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kayınvalidesi vefat eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar'a taziyelerini iletti.

Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Tatar'ın kayınvalidesi ve eşi Sibel Tatar ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz'in anneleri Ayten Deniz'in vefatı dolasıyla aile fertlerini telefonla aradı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ve Turgay Deniz de taziye dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay