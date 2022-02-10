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Gündem Fuat Oktay: Yarın değil, bugün bırakalım
Gündem

Fuat Oktay: Yarın değil, bugün bırakalım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 10:49:00 - 2022-02-10 11:14:08

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Oktay'ın açıklamalarının satırbaşları:

Tüm zararlı alışkanlıklardan münezzeh bir yaşam alanını hep birlikte sağlayalım.

"Bağımlılığa değil, yaşama sarıl" düsturuyla her türlü bağımlılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Dün, Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle de bir kez daha vurguladık; sağlıklı ve mutlu bir ömür için sigara dahil tüm bağımlılıkları yarın değil bugün bırakın, bugün bırakalım. Önleme, tedavi ve müdahale hizmetlerimizle, devletimizin tüm kurumlarıyla bağımlılıkla mücadelede milletimizin yanındayız.

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Yorumlar

Ali

Fuat bey akil almaya ihtiyacimiz yok elektrik zami belimizi büktü
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