Fuat Oktay: Yarın değil, bugün bırakalım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Oktay'ın açıklamalarının satırbaşları:

Tüm zararlı alışkanlıklardan münezzeh bir yaşam alanını hep birlikte sağlayalım.

"Bağımlılığa değil, yaşama sarıl" düsturuyla her türlü bağımlılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Dün, Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle de bir kez daha vurguladık; sağlıklı ve mutlu bir ömür için sigara dahil tüm bağımlılıkları yarın değil bugün bırakın, bugün bırakalım. Önleme, tedavi ve müdahale hizmetlerimizle, devletimizin tüm kurumlarıyla bağımlılıkla mücadelede milletimizin yanındayız.