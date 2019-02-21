0553 313 94 23

Fuat Oktay: "Türlü oyunlar içerisine girenler hiçbir zaman bizimle olmamıştır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Herhangi bir görevi üstlenmeye aday adayı olduktan sonra, görev nasip olmadığı zaman sırtını dönüp gidenler veya türlü oyunlar içerisine girenler zaten hiçbir zaman bizimle olmamış demektir" dedi.

21 Şubat 2019 Perşembe 17:44
Fuat Oktay: "Türlü oyunlar içerisine girenler hiçbir zaman bizimle olmamıştır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Herhangi bir görevi üstlenmeye aday adayı olduktan sonra, görev nasip olmadığı zaman sırtını dönüp gidenler veya türlü oyunlar içerisine girenler zaten hiçbir zaman bizimle olmamış demektir" dedi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek ilçesinde seçim irtibat bürosu açılışına katıldı. Burada konuşan Oktay, AK Parti’den aday gösterilmeyerek başka bir siyasi partiden aday olan belediye başkanlarına seslenerek, "Bize de milletimize de kendini vazgeçilmez addedip ben olmazsam olmaz demeye cüret edenler değil memleket işi gönül işi diyerek her durumda elini taşın altına koyan duruş ve çizgi sahibi dava adamları lazımdır. Biz işte bu dava adamlarıyla yol yürürüz, sizlerle yol yürürüz. Her hangi bir görevi üstlenmeye aday adayı olduktan sonra görev nasip olmadığı zaman sırtını dönüp gidenler veya türlü oyunlar içerisine girenler zaten hiçbir zaman bizimle olmamışlardır. Bu benim sözüm değil, bu Cumhurbaşkanımızın sözüdür. Aday adayı olarak bu kutlu yarışta yer aldıktan sonra belirlenen adaylarımızın etrafında kenetlenen tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.


Konuşmanın ardından Oktay, seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’nin adayına uyuşturucu kaçakçısı suçlaması!
    1. CHP’nin adayına uyuşturucu kaçakçısı..
    2. AYBÜ ile Alvimedica arasındaki iş..
    3. CHP’de büyük kriz: Malatya’dan istifa..
    4. Bursasporlu taraftarlardan birlik ve..
    5. Sakarya’da 10 tesiste 86 milyon..
    6. Tour of Antalya’nın ilk etabı..
    7. New York borsası düşüşle açıldı
    8. Erzurumlu çocuklar valiyi ziyaret etti
    9. Kozan’da trafik kazası: 1 yaralı
    10. Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor
    11. Fahrettin Altun’dan "2019’da Ülkem..
    12. Düzce'deki FETÖ/PDY davasında mütalaa
    13. 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27..
    14. Uyuşturucu taciri kovalamaca sonucu..
    15. Fenerbahçe taraftarı Petersburg’ta da..
    16. Afrin’de patlama
    17. Kurtarmak için 5 kilometre yol açıp, 3..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buna artık..
    19. Başkan Altay: “Hep birlikte Konya’nın..
    20. Bölgede sular ısınıyor! Füzesavar..
    21. "Demokrat Parti'den yeniden..
    22. Gazeteciye silahlı saldırı anı..
    23. Çocuklarla iyi iletişim nasıl kurulur?
    24. Arnavutköy’de izinsiz kazı yaparken..
    25. Fuat Oktay: "Türlü oyunlar içerisine..
    26. NATO Askeri Komitesi İzmir'de
    27. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    28. Afrin'de terör saldırısı! Ölü ve..
    29. AK Parti standından İmamoğlu’na lokum..
    30. Serbest piyasada altın fiyatları
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!