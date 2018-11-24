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Fuat Oktay rakam verdi: 16 yılda 9.2 milyon arttı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'de son 16 yılda ekonomi alanında tarihi bir başarı elde ettiğini söyleyerek, "İstihdamda 19,6 milyondan 28,8 milyon seviyesine ulaşılmıştır. Bu oran 16 yılda 9,2 milyon yeni istihdam oluşturulduğu anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:24
Fuat Oktay rakam verdi: 16 yılda 9.2 milyon arttı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ekonomi ve istihdama ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, "Türkiye ekonomisine yönelik uygulanan spekülatif ataklara karşı güçlü ve pratik aksiyon planlarımızın yanı sıra 2019-2021 yıllarını kapsayan 'Yeni Ekonomik Program'la birlikte Türkiye, küresel ekonomik aktörlerin güvenini sağlayacak sağlam bir duruş sergilemektedir." dedi.

Oktay’ın konuşmasından satır başları:

"Türkiye, Asya ile Avrupa arasında bir ulaşım ve enerji koridoru olmasının yanı sıra piyasaya uyum sağlama becerilerini sürekli olarak geliştiren ve zorluklarla karşılaştığında, her defasında bu zorlukları daha da güçlenerek aşan bir ekonomik ortaktır. Ülkemiz geniş bir coğrafyayı kapsayacak şekilde üretim ve ticaret üssü olmaya uygun bir konumdadır."

 "Türkiye ekonomisine yönelik uygulanan spekülatif ataklara karşı güçlü ve pratik aksiyon planlarımızın yanı sıra 2019-2021 yıllarını kapsayan 'Yeni Ekonomik Program'la birlikte Türkiye, küresel ekonomik aktörlerin güvenini sağlayacak sağlam bir duruş sergilemektedir."

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle hızlı karar alan etkili bir yapıya geçmiş olmamız sayesinde Türkiye’nin kalkınma hızı ivme kazanmıştır. Türkiye rekabete ve uluslararası yatırımcılara açık bir ülkedir."

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:24
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  2. istihdam

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