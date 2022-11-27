Fuat Oktay: Gıdada fahiş fiyatlara yakın takip! Gıda üzerinden sinsi oyunlara son verilecek



Fuat Oktay: Gıdada fahiş fiyatları yakından takip ediyoruz. Daha önce döviz kurundaki dalgalanmaları bahane eden fırsatçılar özellikle zincir marketler temel gıdada fahiş fiyat uygulamasına sarıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gıda ve temel ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere piyasadaki fiyat artışlarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Fiyat istikrarını sağlamak için gereken politikaları hızla uyguluyoruz. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek amacıyla 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu' oluşturuldu" dedi.



Fuat Oktay, "Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmemek için gereken politikaları hızla uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda şöyle konuştu:

Gıda fiyatları; enerji, ham madde fiyatları, döviz kuru, girdi maliyetleri, arz ve talep gibi birçok faktör ve eğilimden etkilenmektedir. Başta gübre, enerji ve yağlar olmak üzere, tarımsal girdi fiyatlarında küresel düzeyde yüksek artışlar dikkat çekmektedir.