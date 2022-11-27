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Gündem Fuat Oktay: Gıdada fahiş fiyatlara yakın takip! Gıda üzerinden sinsi oyunlara son verilecek
Gündem

Fuat Oktay: Gıdada fahiş fiyatlara yakın takip! Gıda üzerinden sinsi oyunlara son verilecek

Hükümet harekete geçti. Fahiş fiyatlara yakın takip! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat ve stokçuluk uygulamalarını yakın takibe aldıklarını ve bu hedefle Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 11:27:00 - 2022-11-27 11:39:57
Fuat Oktay: Gıdada fahiş fiyatlara yakın takip! Gıda üzerinden sinsi oyunlara son verilecek
 


Fuat Oktay: Gıdada fahiş fiyatları yakından takip ediyoruz. Daha önce döviz kurundaki dalgalanmaları bahane eden fırsatçılar özellikle zincir marketler temel gıdada fahiş fiyat uygulamasına sarıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gıda ve temel ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere piyasadaki fiyat artışlarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Fiyat istikrarını sağlamak için gereken politikaları hızla uyguluyoruz. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek amacıyla 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu' oluşturuldu" dedi.

Fuat Oktay, "Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmemek için gereken politikaları hızla uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda şöyle konuştu:

Gıda fiyatları; enerji, ham madde fiyatları, döviz kuru, girdi maliyetleri, arz ve talep gibi birçok faktör ve eğilimden etkilenmektedir. Başta gübre, enerji ve yağlar olmak üzere, tarımsal girdi fiyatlarında küresel düzeyde yüksek artışlar dikkat çekmektedir.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Laf laf laf hani Hal yasası neden çıkmaz kim engeller nasıl bir iştir bu ağalar ,her türlü tasa çıkıyorda hal yasası neden çıkmıyor.?

Ramazan

"Bu konudaki çalışmalar devam ediyor." Kurulun vereceği cevap bu. Bürokrasiden daha ne bekliyorsunuz. Sadece Cumhurbaşkanımız bu konuyu çözer. Diğerleri havanda su döver. Benim değil, herkesin kanaati bu.
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