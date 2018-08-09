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Fuat Oktay: Devlet olarak ne gerekiyorsa biz gereğini yapacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya geldi. Oktay, "Devlet olarak ne gerekiyorsa biz gereğini yapacağız" dedi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 07:58
Fuat Oktay: Devlet olarak ne gerekiyorsa biz gereğini yapacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Oktay, Ordu-Giresun Havalimanı'nda Ordu Valisi Seddar Yavuz ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Havalimanında, Ünye ve Fatsa ilçelerinde yaşanan sel felaketine ilişkin Vali Yavuz'dan bilgi alan Oktay, incelemelerde bulunmak üzere Ünye'ye geçti.

Brifinge, afet bölgesini gezen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve AK Parti Ordu milletvekilleri ile diğer yetkililer de katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada, "Selden, afetten zarar gören bütün vatandaşlarımız rahat olsunlar, devlet olarak ne gerekiyorsa biz gereğini yapacağız" dedi.

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 07:58
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