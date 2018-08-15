Fuat Oktay: ABD'nin saldırılarına karşı bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ABD'nin yaptırımlarına karşılık bazı ürünlerin ithalatında vergi oranlarının artırıldığını açıkladı.15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin ABD'nin yaptırımlarına karşı ABD ürünlerine yüzde 100 ek mali yükümlülük getirmesi kararını Twitter hesabından değerlendirdi.
ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı,— Fuat Oktay (@fuatoktay06) 15 Ağustos 2018
mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları söyledi:
"ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır. Zor günlerde liderinin etrafında kenetlenen milletimiz, kural tanımaz tavırlara karşı uluslararası kamuoyu ile kenetlenmiş, haksızlıklara karşı dünyayı cesaretlendirmiştir. Durmak yok, yola devam."
Zor günlerde liderinin etrafında kenetlenen Milletimiz, kural tanımaz tavırlara karşı uluslararası kamuoyu ile de kenetlenmiş, haksızlıklara karşı Dünya’yı cesaretlendirmiştir. Durmak yok, yola devam.— Fuat Oktay (@fuatoktay06) 15 Ağustos 2018
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