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Fuat Avni Ekrem Dumanlı'yı yalanladı! FETÖ'de iç ayaklanma

FETÖ'nün sosyal medyadaki kara propagandacısı Fuat Avni olarak bilinen firari FETÖ'cü Said Sefa, sosyal medyadan yayınladığı video ile Ekrem Dumanlı'nın 'Biz örgüt değiliz' açıklamasını yalanlayarak 'Basbayağı örgütsünüz' dedi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:39

FETÖ'nün en önemli isimlerinden olan iki isim birbirine girdi. FETÖ’nün sosyal medyadaki kara propaganda kullanıcısı Fuat Avni takma adı ile bilinen fakat 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi Türkiye'den firar eden Said Sefa, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Ekrem Dumanlı'nın 'Biz örgüt değiliz' açıklamalarını yalanladı.

'Basbayağı örgütsünüz'

Firari Said Sefa Twitter'dan yayınladığı videoyla Ekrem Dumanlı'yı eleştirdi. Dumanlı'nın 'Biz örgüt falan değiliz' açıklamalarını hatırlatarak eleştirdi. Sefa, yayınladığı videoyla Dumanlı'ya 'Ne demek örgüt değilsiniz, tabiki örgütsünüz. Terör örgütü değiliz derseniz bir anlamı olur bunun. Ama örgüt değiliz derseniz güler insanlar size. Hiyerarşik yapınız var. Örgütsünüz ve cezalandırılmalısınız.' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 17:39
  1. said sefa
  2. fuat avni
  3. Ekrem Dumanlı

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  • Rabia Zafer Rabia Zafer 17 dk önce
    Sen de O Örgütün Bir Üyesi, Değilmi sin. O Zaman Sen de Cezalandırılmalısın.
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