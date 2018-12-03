Fuat Avni Ekrem Dumanlı'yı yalanladı! FETÖ'de iç ayaklanma

FETÖ'nün en önemli isimlerinden olan iki isim birbirine girdi. FETÖ’nün sosyal medyadaki kara propaganda kullanıcısı “Fuat Avni” takma adı ile bilinen fakat 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi Türkiye'den firar eden Said Sefa, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Ekrem Dumanlı'nın 'Biz örgüt değiliz' açıklamalarını yalanladı.

'Basbayağı örgütsünüz'

Firari Said Sefa Twitter'dan yayınladığı videoyla Ekrem Dumanlı'yı eleştirdi. Dumanlı'nın 'Biz örgüt falan değiliz' açıklamalarını hatırlatarak eleştirdi. Sefa, yayınladığı videoyla Dumanlı'ya 'Ne demek örgüt değilsiniz, tabiki örgütsünüz. Terör örgütü değiliz derseniz bir anlamı olur bunun. Ama örgüt değiliz derseniz güler insanlar size. Hiyerarşik yapınız var. Örgütsünüz ve cezalandırılmalısınız.' ifadelerini kullandı.