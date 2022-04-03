FSM Köprüsü mavi renkle ışıklandırıldı
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü için mavi renkle ışıklandırıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez de 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için maviye büründü.
Her yıl Otizm Farkındalık Günü'nde farklı etkinlikler düzenleniyor.
Hastalığın sembol rengi mavi renkle akşam saatlerinde başlayan aydınlatma, sabaha kadar devam edecek.