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Dünya FSM Köprüsü mavi renkle ışıklandırıldı
Dünya

FSM Köprüsü mavi renkle ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü için mavi renkle ışıklandırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 05:05:00 -
FSM Köprüsü mavi renkle ışıklandırıldı

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez de 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için maviye büründü.

Her yıl Otizm Farkındalık Günü'nde farklı etkinlikler düzenleniyor.

Hastalığın sembol rengi mavi renkle akşam saatlerinde başlayan aydınlatma, sabaha kadar devam edecek.

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