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Spor Frutti Extra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası ikinci hafta maçında hükmen galip sayıldı
Spor

Frutti Extra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası ikinci hafta maçında hükmen galip sayıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:04:06 -
Frutti Extra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası ikinci hafta maçında hükmen galip sayıldı

ANKARA (AA) - Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen deplasman maçında Slovenya ekibi Cedevita Olimpija karşısında hükmen 20-0 galip sayıldı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, D Grubu'nda Cedevita Olimpija ile Frutti Extra Bursaspor arasında 7 Ekim Çarşamba günü Stozice Spor Salonu'nda oynanması planlanmasına rağmen iptal edilen karşılaşmaya ilişkin karar verildiği belirtildi.

ULEB Disiplin Kurulu tarafından alınan kararla, Frutti Extra Bursaspor, mücadeleyi hükmen 20-0 kazandı.

Karşılaşma, tüm Cedevita Olimpija kafilesinin Kovid-19 nedeniyle karantina altında olmasının ardından iptal edilmişti.

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