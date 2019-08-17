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Fruktoz şurubunun inanamayacağınız zararları! | Paketli gıdalardaki zehir

Gün içerisinde tükettiğimiz birçok şekerli ve paketli besinin içerisinde "fruktoz şurubu" var. Fruktoz, meyvelerin doğal şekeridir. Peki ama endüstriye ayak uyduran ve yapay hale gelen fruktozu, şurup halinde besinlere aktarmak ne kadar sağlıklı? Fruktoz şurubunun zararları nelerdir? Fruktozun yararı var mıdır?

17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:16
Fruktoz şurubunun inanamayacağınız zararları! | Paketli gıdalardaki zehir

Fruktoz aslında doğal besinlerin içinde bulunan çok yararlı; fakat endüstriyel yaşamın hayatımıza sokmaya çalıştığı fruktoz şekeri oldukça zararlı bir maddedir. Bu iki gıdayı birbirinden ayırt ederek hayatınızı şekillendirmelisiniz.

Fruktoz meyve, tahıl ve kök sebzelerde bulunan en tatlı doğal şekerdir. Vücut için gerekli enerjiyi sağlayan ve meyve şekeri olarakta bilinen fruktoz, doğal besinlerle vücuda alındığında zararsızdır. Fakat endüstriyel yaşamın ürettiği fruktoz şurubu zararlıdır. Başlı başına bir toksik madde olarak vücudumuza giren fruktoz şurubu, karaciğer yağlanmasından böbrek yetmezliğine kadar birçok hastalığın başlama sebebidir. 

Fruktozun fazla tüketilmesi sonucu oluşabilecek hastalıklar

fruktoz şurubunun zararları

  • Leptin direncini tetikleyen fruktoz, bu sayede iştah ve metabolizma düzenini bozarak göbek bölgesinde yağlanma yapar. Sonuç olarak fazla tüketimi obeziteye yol açar.
  • Aşırı fruktoz tüketimi, insülin direncine yol açarak tip2 diyabet olma riskini doğurur.
  • Aşırı tüketimi DNA ve sinirsel hasarlar yapacağı gibi kansere de davetiye çıkarır. 
  • Fazla tüketimi kan basıncını tetikleyeceği için, hipertansiyon olma riski artar.
  • Karaciğerdeki sistemi bozarak, alkolle aynı etkiyi doğurur ve karaciğer yağlanmasına sebebiyet verir.
  • Böbrek taşı üretimini artırır.

Bu sebeple fruktoz içeren ürünleri dikkatli kullanmalı, aşırıya kaçmamalı ve fruktoz şurubu içerenleri kesinlikle vücudunuza sokmamalısınız.

Günlük alınması gereken fruktoz miktarı ortalama 60 gramdır.

Sağlıksız fruktoz şurubu içeren besinler

  • Meyveli, şekerli soda
  • Meyveli yoğurtlar 
  • Salata sosları
  • Dondurulmuş kızartmalıklar
  • Dondurulmuş atıştırmalıklar
  • Paketli meyve suları
  • Hızlı tüketilen ürünler (fast-food)
  • Gevrekler, bisküviler, atıştırmalıklar
  • Hazır unlu mamüller
  • Çeşniler
  • Kahve kremaları
  • Sporcu içecekleri
  • Turşular
  • Jöle

Bu gıdalardan uzak durmanız sizin açınızdan en doğru karar olacaktır. Bunların yanı sıra beyaz şekerde bir o kadar zararlı olduğu için; doğadan gelen zararsız, doğal tatlandırıcıları kullanmalısınız. Paketli besinler almak yerinede, bu sağlıklı tatlandırıcıları kullanarak yeni tarifler oluşturmakda sizin elinizde...

Sağlıcakla kalın...

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:16
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