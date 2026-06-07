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Bakan Yumaklı'dan 'güvenilir gıda' çağrısı: Türkiye, 'Safe2Eat' kampanyasına katılacak Kula'da feci kaza! Otomobilin altında kalan 18 yaşındaki Sinan yaşam mücadelesi veriyor! Günde 1 şişe doğal maden suyu içerseniz.... Limonlu içmenin faydası say say bitmiyor Bakanlık tek tek sıraladı: Kuruyemiş devinde kanserojen madde şoku! Mümkün olan en çok tüketimle... Kansere karşı kalkan oluyor, diş etini iyileştiriyor! Öğrenciler harçlıklarını biriktirdi! Yangında zarar gören ormana 5 bin fidan diktiler
Türkiye
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Kula'da feci kaza! Otomobilin altında kalan 18 yaşındaki Sinan yaşam mücadelesi veriyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kula'da feci kaza! Otomobilin altında kalan 18 yaşındaki Sinan yaşam mücadelesi veriyor!

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Şehitlioğlu Mahallesi’nde bulunan Emir Kaplıcaları mevkiinde akşam saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi.

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Foto - Kula'da feci kaza! Otomobilin altında kalan 18 yaşındaki Sinan yaşam mücadelesi veriyor!

Manisa’nın Kula ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki genç ağır yaralandı. Otomobilin altında sıkışarak bacağında ağır yaralanma meydana gelen gencin yaşam mücadelesi sürüyor.

#2
Foto - Kula'da feci kaza! Otomobilin altında kalan 18 yaşındaki Sinan yaşam mücadelesi veriyor!

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Şehitlioğlu Mahallesi’nde bulunan Emir Kaplıcaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş çıkışında ilçe merkezine gitmek üzere 45 AGR 912 plakalı motosikletiyle yola çıkan 18 yaşındaki Sinan Gökoğlan, karşı yönden gelen S.Ö. (26) yönetimindeki 45 BAR 324 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

#3
Foto - Kula'da feci kaza! Otomobilin altında kalan 18 yaşındaki Sinan yaşam mücadelesi veriyor!

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletiyle birlikte otomobilin altında kalan genç ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Sinan Gökoğlan’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

#4
Foto - Kula'da feci kaza! Otomobilin altında kalan 18 yaşındaki Sinan yaşam mücadelesi veriyor!

Ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç tedavi altına alındı. Otomobilin altında sıkışmanın etkisiyle bacağında ağır yaralanma meydana gelen Gökoğlan’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Otomobil sürücüsü S.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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