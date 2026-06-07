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Gündem Eğriboz Adası art arda gelen sarsıntılarla adeta beşik gibi sallandı! Duvarlar kağıt gibi yıkıldı evler hasar gördü!
Gündem

Eğriboz Adası art arda gelen sarsıntılarla adeta beşik gibi sallandı! Duvarlar kağıt gibi yıkıldı evler hasar gördü!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Eğriboz Adası art arda gelen sarsıntılarla adeta beşik gibi sallandı! Duvarlar kağıt gibi yıkıldı evler hasar gördü!

Yunanistan'ın Eğriboz Adası, dakikalar içinde meydana gelen şiddetli deprem serisiyle adeta kabusu yaşadı. Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Eğriboz'un Prokopiu bölgesinin 5 kilometre güneybatısı olan topraklarda peş peşe çok sayıda sarsıntı kaydedildi. Bölgede yerel saatle 12.58'de 4,8, hemen ardından 13.00'te 4,3 ve son olarak 13.02'de kulakları sağır eden 5,2 büyüklüğünde üç ana deprem meydana geldi. Ardı arkası kesilmeyen şiddetli sarsıntılar nedeniyle bölgedeki dağlık alanlarda korkutucu heyelanlar tetiklenirken, adadaki çok sayıda evde ve binada ağır hasar oluştu.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda meydana gelen depremde çok sayıda binanın zarar gördüğü bildirildi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Eğriboz'un Prokopiu bölgesinin 5 kilometre güneybatısı olan art arda depremler meydana geldi.

Depremler, yerel saatle 12.58'de 4,8, 13.00'te 4,3 ve 13.02'de 5,2 büyüklüğünde kaydedildi.

 

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, art arda gelen depremler nedeniyle bölgede heyelan yaşandı ve çok sayıda evde hasar oluştu.

Birçok evde büyük çatlaklar görülürken, bir binanın duvarı tamamen çöktü. Bu binada yaşayanlar yara almadan kaçmayı başardı.

Deprem nedeniyle ölen ya da yaralanan bulunmazken, binalardaki ciddi hasarlar nedeniyle uzman ekiplerin bölgede inceleme başlatacağı ifade edildi.

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