Eğriboz Adası art arda gelen sarsıntılarla adeta beşik gibi sallandı! Duvarlar kağıt gibi yıkıldı evler hasar gördü!

Yunanistan'ın Eğriboz Adası, dakikalar içinde meydana gelen şiddetli deprem serisiyle adeta kabusu yaşadı. Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Eğriboz'un Prokopiu bölgesinin 5 kilometre güneybatısı olan topraklarda peş peşe çok sayıda sarsıntı kaydedildi. Bölgede yerel saatle 12.58'de 4,8, hemen ardından 13.00'te 4,3 ve son olarak 13.02'de kulakları sağır eden 5,2 büyüklüğünde üç ana deprem meydana geldi. Ardı arkası kesilmeyen şiddetli sarsıntılar nedeniyle bölgedeki dağlık alanlarda korkutucu heyelanlar tetiklenirken, adadaki çok sayıda evde ve binada ağır hasar oluştu.