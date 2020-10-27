Frontex: Türk-Yunan deniz sınırı anlaşmazlığı Doğu Ege'deki faaliyetlerimizi etkiliyor

ATİNA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Sahil Güvenlik ve Sınır Ajansı (Frontex), Yunanistan'ın Doğu Ege'de mültecileri geri itmesine destek verdikleri yönünde haberler üzerine iç soruşturma başlattıklarını belirterek, Türkiye ile Yunanistan arasındaki "deniz sınırı ihtilafının" bölgedeki faaliyetlerini karmaşık hale getirdiğini bildirdi.

Ajanstan, "Frontex'in, Yunanistan'ın mültecileri açık denize geri itmesine destek verdiğine" yönelik haberler üzerine yapılan açıklamada, "Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz sınırı ihtilafına" atıfta bulunuldu.

Henüz söz konusu "geri itme" suçlamalarını kanıtlar nitelikte bir bulguya rastlanılmadığı ileri sürülen açıklamada, AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson'ın söz konusu haberlere ilişkin başlattıkları iç soruşturma hakkında bilgilendirildiğine işaret edildi.

Açıklamada, AB'nin üye ülkelerle dayanışma ilkesi çerçevesinde Yunanistan'ın dış sınırlarının korunmasına destek vermekte "kararlı" olunduğu vurgulanarak, Frontex'in operasyonlarını uluslararası hukuk temelinde yürüttüğü savunuldu.

Şu ana kadar bildirilen tüm olayların araştırıldığı kaydedilen açıklamada, yılbaşından bu yana Yunan makamlarınca bildirilenler dışında bir şüpheli olaya rastlanılmadığı iddia edildi.

Açıklamada, Frontex'in dış soruşturma yetkisi bulunmadığı anımsatılarak, bu bağlamda üye devletlere "güvenmek zorunda olduklarının" altı çizildi.

- Frontex, "deniz sınırı ihtilafı" ifadesini kullandı



Bölgede faaliyet yürütmenin zorlaştığına değinilen açıklamada, "Yunanistan ile Türkiye arasında deniz sınırlarıyla ilgili ihtilaf nedeniyle Frontex tarafından dış sınırlarda devriye gezmek üzere konuşlandırılan gemiler için Doğu Ege'deki durum karmaşık bir hal aldı. Bu aynı zamanda bölgedeki arama ve kurtarma faaliyetlerini de etkiledi." ifadesi kullanıldı.

AB kurumu olan Frontex'in açıklamasında, "deniz sınırlarıyla ilgili ihtilafa" atıfta bulunulması dikkati çekiyor. Zira Atina yönetimi, Türkiye ile aralarındaki tek sorunun "kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının belirlenmesi" olduğunu savunurken, iki ülke arasında "deniz sınırlarına yönelik bir anlaşmazlık" olduğunu kabul etmiyor.

Almanya'nın Der Spiegel dergisinin araştırmasında, Yunan sınır muhafızlarının mültecileri açık denize geri ittikleri ve Frontex'in de yasa dışı operasyonlarda yer aldığı ifade edilmişti.



Frontex tarafından kullanılan bir uçağın mültecileri durdurduğu, uçaktaki kamera görüntülerinin Varşova'daki Frontex genel merkezine canlı olarak aktarıldığı ancak Frontex’in söz konusu bölgeye mültecilerin kurtarılması için yardım göndermediği belirtilmişti.

Spiegel’in ve başka medya kuruluşlarının zorla geri göndermelerin birçoğunu tam olarak belgelemiş olmasına rağmen Yunan hükümeti, mültecilerin Türkiye'ye zorla geri gönderildiğini reddediyor.



