Frey'den 'Fenerbahçe' itirafı!

Süper Lig'de bu sezona Vitor Pereira yönetiminde giren Fenerbahçe, ligin ilk 8 haftasını 19 puanla tamamladı ve liderlik koltuğunda yerini aldı.

Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'de geçirdiği ikinci sezonunda sergilediği performans, taraftarı memnun etti.

Sezon başında birçok isimle yollarını ayıran Fenerbahçe, transferin son gününe kadar kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam etti.

Takımdan gönderilen isimler arasında ise sarı-lacivertlilerin İsviçreli golcüsü Michael Frey vardı.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana eleştirilen bir isim olan Frey, Belçika'da kendini buldu.

2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olduğunda beklentileri karşılayamayan Frey, Nürnberg ve Waasland-Beveren'e kiralanmıştı.

Bu sezon ise Temmuz ayında Belçika Ligi'nin dikkat çeken takımlarından Royal Antwerp'e bonservisiyle gönderilen Frey, sezona çok iyi başladı.

Ligde 10 maça çıkan ve 12 gol atan İsviçreli golcü, kariyerinin en çok gol attığı sezonlarından birisini yaşıyor. Antwerp'in vazgeçilmeyen oyuncusu olmayı başaran golcü oyuncu, Fenerbahçe taraftarlarında pişmanlık hissi yarattı.

Belçika'ya transfer olduğundan bu yana ilk kez konuşan Michael Frey, Fenerbahçe günlerini anlattı. 27 yaşındaki golcü, çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

İşte Michael Frey'in açıklamaları:

"Maçlarımı analiz ediyorum. Üst düzey forvetleri takip ediyorum ve her zaman kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ben futbolla yaşayan birisiyim"

"Milli takımda olmayı tabii ki isterim. Ancak şu an seçilmediğim için Murat Yakın ve ekibine herhangi bir kırılganlığım yok. Şu anda heyecanı televizyondan yaşıyorum."

"Fenerbahçe'de geçirdiğim süreç boyunca inanılmaz tecrübe kazandım. Aynı zamanda bedel de ödedim. Şu sıralar Royal Antwerp'te olmaktan memnunum."

Kaynak: Sabah