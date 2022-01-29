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Yerel Freni patlayan TIR dehşet saçtı
Yerel

Freni patlayan TIR dehşet saçtı

Freni patlayan vinç yüklü tır yol kenarındaki 2 dükkana çarptıktan sonra şarampole devrildi. Feci kazada araç sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 22:11:00 -
Freni patlayan TIR dehşet saçtı

Kaza, 19.00 sularında Malatya-Kayseri karayolu Darende ilçe sınırları içerisinde meydana geldi. Malatya’dan gelerek Kayseri istikametine seyir halinde olan Vedat Doğan (60) yönetimindeki 06 HC 1583 plakalı tır, freni patlaması sonucu sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki 2 dükkana çarptıktan sonra şarampole devrildi. Feci kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden araç sürücüsünün cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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