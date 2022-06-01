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Yerel Freni patlayan otomobil akaryakıt istasyonuna çarparak durabildi!
Yerel

Freni patlayan otomobil akaryakıt istasyonuna çarparak durabildi!

Bayburt'ta freni patlayan bir otomobil, akaryakıt istasyonundaki pompaya çarparak durdu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 09:14:00 - 2022-06-01 09:15:12

Kaza, Bayburt- Erzurum kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Selçuk Taş idaresindeki 69 AAF 970 plakalı otomobil, akaryakıt almak için girdiği istasyonda freninin tutmaması üzerine pompaya çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan arkadaşı Ahmet Tayfur yaralandı. Akaryakıt istasyonunda ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Yaralılar ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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