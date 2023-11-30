Freni patlayan minibüs çocuk parkına daldı!
Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS), freninin patlaması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS), freninin patlaması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Şükrüpaşa Mahallesi Anadolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Y.A'nın kullandığı Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS) ait midibüs, yokuşu inerken freni tutmadı. 15 yolcusu olan midibüs, kaldırımı aşarak çocuk parkının yeşil alanına girerek durabildi.
Kazada midibüsteki M.K. ve F.A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken midibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)
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