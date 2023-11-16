  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Gazze'den 26 hasta Türkiye'ye getirildi

Af yasa tasarısı ülkeyi karıştırdı! Polis eylemcilere sert müdahale etti

Batı Şeria’da zulüm Gazze’de katliam hapishanelerde işkence İsrailli Bakan Ben-Gvir işkence yaptıklarını itiraf etti

Merakla bekleniyor! Milyonların gözü asgari ücret görüşmelerinde: İşte masadaki zam oranı!

İsrail'e karşı yaptırım çağrısında bulundular: AB liderleri insanlıklarını ne zaman kaybetti?

İngiltere Parlamentosu'nda Gazze depremi! Gözlerini kırpmadan istifa ettiler

Zeytinyağında fiyatlar coştu! Litre fiyatı 600 TL'ye çıkabilir

16 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Şifa Hastanesi'nin Hamas'ın karargahı olduğunu savunup operasyon yapmışlardı! Sundukları 'sözde kanıtlar' alay konusu oldu

İsrail sivilleri vurmaya devam ediyor
Yerel Freni boşalan otobüs evin balkonuna çarptı!
Yerel

Freni boşalan otobüs evin balkonuna çarptı!

Yeniakit Publisher
2023-11-16 10:17:00 -
Freni boşalan otobüs evin balkonuna çarptı!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde freni boşalan özel halk otobüsü 3 otomobile, ardından da bir evin balkonuna çarptı.

Donanma Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde yokuş aşağı inen M.K'nin yönetimindeki 41 E 2328 plakalı özel halk otobüsü, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yol kenarında park halindeki 3 otomobile çarpan otobüs, daha sonra bir apartman dairesinin balkonuna çarparak durdu.

Yolcusu bulunmaması dolayısıyla ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, 1 otomobil kullanılamaz hale gelirken, diğer araçlar ile evin balkonunda hasar oluştu.

Yerli yatırımcı pay senedinden kazandı
Yerli yatırımcı pay senedinden kazandı

Ekonomi

Yerli yatırımcı pay senedinden kazandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Riva mevkiinde feci kaza
Riva mevkiinde feci kaza

Gündem

Riva mevkiinde feci kaza

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

Yerel

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

Ülke katliam gibi kazayla sarsıldı: 36 ölü 19 yaralı
Ülke katliam gibi kazayla sarsıldı: 36 ölü 19 yaralı

Dünya

Ülke katliam gibi kazayla sarsıldı: 36 ölü 19 yaralı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23