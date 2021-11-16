Freni boşalan minibüs iki kadını ezdi: 1 ölü
Bursa’da kontrolden çıkan minibüs yoldan geçen 2 kadını ezdikten sonra istinat duvarına çarparak durabildi.
Kadınlardan biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kadın ise ağır yaralandı. Kaza, Fidyekızık Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Y. idaresindeki freni boşalan minibüs süratli bir şekilde rampa aşağı indi. Kontrolden çıkan minibüs olay esnasında yoldan geçen 2 kadına çarptı. Kadınlardan Nesibe Bingöl olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kadın ise yaralandı.