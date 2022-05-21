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Spor Freiburg-RP Leipzig maçı ne zaman saat kaçta? Almanya Kupası finali ne zaman?
Spor

Freiburg-RP Leipzig maçı ne zaman saat kaçta? Almanya Kupası finali ne zaman?

Almanya Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler ise Freiburg-RP Leipzig maçının ne zaman oynanacağını finalin hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Freiburg-RB Leipzig CANLI İZLE

Yeniakit Publisher
2022-05-21 14:08:00 -
Freiburg-RP Leipzig maçı ne zaman saat kaçta? Almanya Kupası finali ne zaman?

Almanya Kupası finalinde Freiburg ile RP Leipzig karşı karşıya gelecek. Peki, final maçı hangi kanalda?

Freiburg-RP Leipzig maçı ne zaman saat kaçta? Almanya Kupası finali ne zaman?

Freiburg ile RP Leipzig bu akşam Türkiye saatiyle 21.00'de karşı karşıya gelecek. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçı futbolseverler Spor Smart kanalından izleyebilecek.

Freiburg: Mark Flekken, Christian Gunter, Nico Schlotterbeck, Philipp Lienhart, Lukas Kubler, Nicolas Hofler, Maximilian Eggestein, Roland Sallai, Woo-Yeong Jeong, Vincenzo Grifo, Lucas Holer

RB Leipzig: Peter Gulacsi, Josko Gvardiol, Willi Orban, Mohamed Simakan, Benjamin Henrichs, Konrad Laimer, Kevin Kampl, Angeliño; Emil Forsberg, Christopher Nkunku, Andre Silva

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