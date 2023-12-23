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Spor Fred'in eşinin noel paylaşımı tepki çekti
Spor

Fred'in eşinin noel paylaşımı tepki çekti

Yeniakit Publisher
2023-12-23 22:15:00 -
Fred'in eşinin noel paylaşımı tepki çekti

Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Fred'in eşinin yaptığı Noel paylaşımı tepki çekti.

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 4-3 mağlup eden Fenerbahçe'de Fred kırmızı kart gördü.

Fred’in Galatasaray derbisi öncesi son dakikalarda gördüğü kırmızı kart “Noel tatili için kırmızı kart gördü” iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

Fred’in eşinden bu iddiaları haklı çıkaracak bir paylaşım geldi. Sarı-lacivertlilerde tüm takım derbiye hazırlanırken, Fred ve ailesi noel konseptli fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

Bu durum Fenerbahçe tarftarları arasında ciddi tepkilere yol açtı.

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