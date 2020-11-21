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Spor Frederik Gulbrandsen'den maç sonrası flaş açıklama
Spor

Frederik Gulbrandsen'den maç sonrası flaş açıklama

2 gol birden atmasına rağmen Beşiktaş'a 3-2 yenilen Medipol Başakşehirli futbolcu Fredrik Gulbrandsen oyunun kendilerine yakışmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 21:44:00 -
Frederik Gulbrandsen'den maç sonrası flaş açıklama

Başakşehir'in Beşiktaş karşısında aldığı 3-2'lik yenilgide takımı adına 2 gol kaydeden Frederik Gulbrandsen maçı değerlendirdi.

Norveçli oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"2-0'dan geri dönmek çok zor. Gol attığınız zaman, başka bir şekilde alabilirdi ama sonra 3-0 oldu, kırmızı kart vardı. 3-0'dan sonra işler iyi gitmedi. Benim açımdan gol atmak, etki yaratmak iyi oldu ama beraberlik alamamak üzücü oldu. Beşiktaş'a tebrikler, iyi oynadılar. Oyunun ilk yarısında güzel işler yaptılar. Daha iyi savunma yapabilirdik. İkinci gol yenilmemeliydi. Yakışmadı bize. Analiz yaptıktan sonra eksiklerimizi göreceğiz. Daha iyi olacağız. Genel olarak, Beşiktaş iyi oynadı."

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